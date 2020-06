Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Mittwoch, 17.Juni 2020

Wiesbaden (ots)

Rollerfahrer stürzt auf Ölspur und verletzt sich Zeit: Mittwoch, 17.06.2020, 11:50 Uhr Ort: Wiesbaden, Lessingstraße

Ein Rollerfahrer kommt auf einer Ölspur ins Rutschen, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzt und verletzt sich leicht. Am Mittwochvormittag fährt ein 17-jähriger Rollerfahrer durch die Lessingstraße. Er gerät auf eine Ölspur und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzt und zieht sich hierbei leichte Verletzungen am Bein zu. Der Roller wird durch den Unfall leicht beschädigt, ist aber noch fahrbereit. Die Verunreinigung der Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Ermittlungen der Polizei hinsichtlich des Verursachers ergaben, dass sich die Spur von der Lessingstraße über die Mainzer Straße bis an den Kreisverkehr Mainzer Straße / Ferdinand-Knettenbrech-Weg erstreckte. Hier endete die Ölspur. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich nicht. Wer sachdienliche Hinweise hat möge sich bitte mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung setzen (Tel.: 0611 / 345 2140).

