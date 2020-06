Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Raub einer Zigarettenpackung

Wiesbaden (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 01:35 Uhr kam es am Schlachthof in Wiesbaden zu einem Raub von einer Zigarettenpackung. Zwei junge Männer im Alter von 21 und 29 Jahren, saßen am Schlachthof und rauchten. Drei junge Männern gesellten sich zu ihnen und baten um eine Zigarette. Dieser Bitte wurde nachgekommen. Als man ihnen die Zigaretten reichte, versuchte einer der drei, dem 29-jährigen "Spender" die Packung zu entreißen. Der 29-jährige ließ die Packung aber nicht los. Daraufhin trat ihm der Täter ins Gesicht, sodass der Geschädigte die Packung losließ. Der 21-jährige Mann sprang auf und fragte was dies solle. Der Täter schlug auch nach ihm. Der Schlag verfehlte nur knapp den Kopf, traf aber die Bille, die dadurch zu Bruch ging. Der Täter und seine Begleiter gingen daanch in Richtung Hauptbahnhof davon. Durch verständigte Funkstreifen konnten kurz darauf 2 der drei Personen, darunter der 17-jährige Täter, im Bereich des Hauptbahnhofes angetroffen werden. Der Täter wurde festgenommen und für weitere Maßnahmen auf das 1. Polizeirevier verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Raubes wurde eingeleitet. Der im Gesicht verletzte Geschädigte musste sich ambulant von einem Rettungswagen behandeln lassen.

