Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mülltonnen in Mainz-Kastel angezündet

Wiesbaden (ots)

Ort: Mainz-Kastel, Petersweg Zeit: Montag, 15.06.2020, 01.10 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Petersweg in Mainz-Kastel drei nebeneinander stehende Mülltonnen durch bisher unbekannte Täter in Brand gesetzt. Der Brand wurde von einem Zeugen um 01.15 Uhr entdeckt. Eine Großraummülltonne und zwei weitere Mülltonnen brannten vollständig aus; eine weitere Großraummülltonne wurde durch die Hitzeentwicklung ebenso beschädigt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Der Sachschaden wird auf 700,- EUR geschätzt. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag brannte unweit entfernt eine Mülltonne in der Alsenstraße in Mainz-Kastel. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Tel-Nr. 0611/345-2240 zu melden.

Scheffer, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell