Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Corona-Schutzregeln missachtet

BorkenBorken (ots)

Geflüchtet sind mehrere Unbekannte am Sonntag beim Erblicken der Polizei. Eine sechsköpfige Gruppe hatte gegen 22.20 Uhr auf der Ahauser Straße in Borken eine Zeugin gemeldet. Die Personen würden sich weder an die Abstandsregel der Coronaschutzverordnung halten noch ein Mundschutz tragen, so die Anruferin. Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich dieses. Vier Personen entzogen sich der polizeilichen Kontrolle durch Flucht. Ein 19- und ein 21-Jähriger, beide aus Borken, müssen sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen. Zu den Flüchtigen gaben beide an, dass sie die Personen nicht kennen würden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell