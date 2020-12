Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Vreden (ots)

Durch Aufhebeln eines Nebeneingangs sind Einbrecher in eine Apotheke an der Wassermühlenstraße in Vreden gelangt. Mutmaßlich flüchteten die Täter, als die Alarmanlage auslöste. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr, und Sonntag, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02561) 9260 an die Kripo Ahaus.

