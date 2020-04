Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 10.04.-11.04.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Einbrüche in Gartenlauben Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Dieselstraße Zeit: 09.04.2020, 18:00 Uhr - 10.04.2020, 07:50 Uhr Hergang: Ein zurzeit unbekannter Täter verschaffte sich im Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu vier Gartenlauben in dem Kleingartenverein Kniestedt. Aus den Gartenlauben wurden durch den Täter lediglich geringwertige Gegenstände entwendet. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

