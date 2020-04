Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 11. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Corona

Bei der regelmäßigen Bestreifung des Stadtgebietes und des Landkreises Wolfenbüttel wurde auch am Karfreitag festgestellt, dass sich die Wolfenbütteler Bürger und Geschäftsleute augenscheinlich an die Auflagen und Beschränkungen des Niedersächsischen Innenministeriums nach dem Infektionsschutzgesetz halten und so ihren Teil dazu beitragen, die rasche Verbreitung des Virus zu verhindern.

Die Präsenzstreifen von Polizei und Stadtordnungsdienst werden auch über die Osterfeiertage fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell