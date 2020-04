Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 10. April 2020

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchserie in Gartenlauben, Nacht von Mittwoch, 08.04./20:00 Uhr auf Donnerstag, 09.04./07:30 Uhr

Bislang unbekannte Täterschaft suchte einen Kleingartenverein in Groß Denkte / Mühlenweg heim und brach dort in nahezu alle Lauben (23Stk.) ein. Aufgrund der erheblichen Spurenlage wurde ein Spezialist zur Spurensuche/-sicherung hinzugezogen. Die Erhebung des mutmaßlichen Stehlgutes dauert an. Die eingesetzten Polizeibeamten waren mehrere Stunden bei der Aufnahme der Tatorte gebunden.

