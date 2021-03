Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Papiercontainer in Brand gesetzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto macht sich selbstständig

Ein 39-jähriger Autofahrer parkte seinen Pkw der Marke KIA am Donnerstagvormittag in der Fronackerstraße, sicherte diesen beim Verlassen des Fahrzeugs aber nicht ausreichend gegen das Wegrollen ab. Das Auto machte sich anschließend selbstständig und rollte rückwärts gegen einen geparkten VW Golf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.

Winnenden-Hertmannsweiler: Geparktes Auto touchiert

Beim Wenden touchierte eine 28-jährige Renault-Fahrerin am Donnerstag kurz vor 18 Uhr im Eibenweg einen geparkten BMW. An den beiden Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Winnenden: Papiercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr bemerkte eine Zeugin zwei brennende Container im Hinterhof der Georg-Büchner-Realschule. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter zunächst ein Papiercontainer in Brand gesetzt, anschließend griff das Feuer auf den danebenstehenden Müllcontainer über. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden kam vor Ort und löschte das Feuer. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Zeugin befanden sich kurz vor dem Brand drei Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren mit ihren Fahrrädern im Bereich der Container. Ob diese etwas mit dem Brand zu tun haben, ist allerdings bisher unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Aspach: Unfall im Gegenverkehr

Ein 19-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr auf der Schöntaler Straße unterwegs. Als er nach rechts in einen dortigen Acker abbiegen wollte, streifte er mit seinem Anhänger einen im Gegenverkehr wartenden 35-jährigen VW-Fahrer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Backnang: Roller-Fahrerin bei Unfall verletzt

Auf dem Berliner Ring kam es am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr zu einer Kollision. Eine 21-jährige Opel-Fahrerin befuhr den Berliner Ring in Richtung Sulzbacher Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr zur Straße In der Plaisir übersah sie eine 18-jährige Roller-Fahrerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwochvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr einen geparkten Seat in der Kirchstraße auf einem dortigen Parkplatz. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne den Schaden zu melden. Der am Seat entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

