POL-ESW: Pressebericht 03.03.2021

Wildunfall

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat heute Morgen gegen 05.10 Uhr auf der Kreisstraße K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf ein Reh erfasst. Dadurch entstand ein Schaden von 1000 Euro an dem Pkw. Das Tier war nicht mehr auffindbar.

Fahren ohne Fahrerlaubnis; Polizei ermittelt gegen Fahrer und Halterin

Die Beamten der Eschweger Polizei haben Ermittlungen gegen einen 33-Jährigen aus Eschwege eingeleitet, weil er am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr in Reichensachsen mit einem Pkw-mit-Anhänger Gespann unterwegs war, ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Beamten hatten die Fahrzeugkombination in der Kasseler Straße in Fahrtrichtung Kassel festgestellt und kontrolliert. Nach Durchsicht der ausgehändigten Papiere und der Überprüfung der Fahrzeugeigenschaften stellte sich dann aber heraus, dass die Führerscheinklasse B, die der Mann vorweisen konnte, allein nicht ausreichend war um den Anhänger zu ziehen. Der 33-Jährige muss sich daher wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Weitere Ermittlungen richten sich zudem gegen die 34-jährige Fahrzeughalterin aus Eschwege, die als Fahrzeugverantwortliche die Fahrt des Mannes zugelassen haben soll.

Diebstahl eines Pkw-Katalysators; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat gestern Nachmittag eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen, weil Unbekannte an einem blauen Daimler Chrysler 200 CLK (Mercedes Coupe) den Katalysator im Wert von 600 Euro abmontiert und gestohlen haben. Die Tat geschah offenbar zwischen vergangenem Sonntag, 15.30 Uhr und Dienstagmittag, 13.30 Uhr. Das Auto war zur Tatzeit in der Allendorfer Straße in Niddawitzhausen abgestellt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Einbruch in Geräteschuppen; Polizei sucht Zeugen

Einen erneuten Einbruch in Meißner-Alberode in der Straße Am Berge meldet die Polizei in Eschwege. Am vergangenen Wochenende hatten die Beamten der Eschweger Polizei an gleicher Örtlichkeit bereits Ermittlungen wegen des Einbruchs in ein Gartenhaus und wegen des Diebstahls einer Sackkarre aufgenommen (s. PM vom 01.03.2021, 09.52 Uhr).

Der Geschädigte aus diesem Vorfall musste nun erneut einen Einbruch, diesmal in einen Geräteschuppen, feststellen, der sich zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Dienstagvormittag, 10.35 Uhr zugetragen haben muss. Unbekannte stahlen aus dem Schuppen einen Werkzeugkasten und diverses Werkzeug im Wert von 250 Euro. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Schuppentür entstand ein Schaden von 20 Euro. Hinweise nimmt wie in den anderen Fällen auch die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

18-jährige Autofahrerin nimmt 49-jährigem Autofahrer die Vorfahrt; Schaden 6500 Euro

Eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau hat gestern Nachmittag um kurz vor 15.00 Uhr einem 49-jährigen Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf die Vorfahrt genommen, als sie in Eschwege von der Ausfahrt der Beruflichen Schulen kommend, nach links auf den Südring in Richtung Heubergstraße einbiegen wollte. Der 49-Jährige war bevorrechtigt auf dem Südring aus Richtung Schützengraben kommend in Richtung Heubergstraße unterwegs, als die Frau verbotswidrig in den Südring einbog, ohne die Vorfahrt des 49-Jährigen zu gewähren. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 500 Euro. Der andere Pkw wurde mit einem Schaden in Höhe von 6000 Euro deutlich mehr in Mitleidenschaft gezogen.

Anrufer gibt sich von der Polizei Potsdam aus und wird beleidigend; Polizei ermittelt

Am gestrigen Nachmittag hat ein 59-jähriger Mann aus Waldkappel einen Anruf erhalten, bei dem sich der Anrufer mit "Polizei Potsdam" meldete. Der 59-Jährige entgegnete daraufhin, mit der Polizei in Potsdam nichts zu tun zu haben und legte sofort auf. Als kurz darauf das Telefon erneut klingelte und der gleiche Anrufer mitteilte, gleich einen Streifenwagen vorbeischicken zu wollen, erwiderte der 59-Jährige, dass er nicht glaube, dass der Anrufer von der Polizei sei. Daraufhin wurde der unbekannte Anrufer, der der Stimme nach etwa Mitte 30 Jahre alt sein könnte und ohne erkennbaren Dialekt sprach, ausfällig, beleidigte den 59-Jährigen und legte auf. Zu weiteren Forderungen oder Kontaktaufnahmen kam es dann nicht mehr. Der 59-Jährige brachte den Vorfall zur anschließend Anzeige. Die Eschweger Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Amtsanmaßung. Die angezeigte Rufnummer (033196795200) im Display des Geschädigten ist vermutlich unseriösen Ursprungs.

Polizei Sontra

Autofahrer unter Alkoholeinfluss kontrolliert

Am Dienstagnachmittag sind die Beamten der Polizei in Sontra auf einen 60-jährigen Autofahrer aufmerksam geworden, der in Sontra die Göttinger Straße in Richtung Bundesstraße befuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Mannes bei der sich herausstellte, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab gegen 17.10 Uhr einen Wert von über 1,5 Promille, so dass der Mann sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen musste. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Der 60-Jährige, der aus Sontra stammt, muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

