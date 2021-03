POL-ESW: Pressebericht 01.03.21 - 2

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen unbekannte Täter, die an einem blauen Opel Astra den linken Seitenspiegel abgetreten haben. Der Schaden liegt im höheren dreistelligen Bereich. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Brückenstraße in Eschwege nahe eines Hotelbetriebes. Festgestellt wurde der Vorfall, der allerdings schon ein paar Tage zurückliegen kann, am Montagmorgen 07.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unfallflucht; Schaden 2500 Euro; 81-jähriger Verursacher aus Bad Sooden-Allendorf ermittelt

Schnell geklärt werden konnte offenbar eine Unfallflucht von heute Morgen in Bad Sooden-Allendorf. Um kurz nach 09.00 Uhr war in der Straße Am Haintor ein geparkter silberner Renault Kangoo an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden, der Verursacher hatte sich danach ohne anzuhalten unerlaubt vom Unfallort entfernt. Aufgrund von Zeugenangaben kamen die ermittelnden Beamten der Polizei Bad Sooden-Allendorf allerdings schnell auf die Spur des Verursachers, bei dem es sich um einen 81-jährigen Mann aus der Kurstadt handeln soll. Dieser muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten. Die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen beziffern die Beamten auf 1500 Euro am Auto des Verursachers und auf 1000 Euro an dem geparkten Renault.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß beim Einfahren in den fließenden Verkehr; Schaden 7000 Euro

Ein Blechschaden von 7000 Euro entstand am Montagmorgen in Hessisch Lichtenau in der Straße Am Lohwasser, als ein 48-jähriger Autofahrer aus Naundorf (LK Nordsachsen) vom LIDL-Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren wollte und dabei einen 74-jährigen,bevorrechtigten, Autofahrer aus Hessisch Lichtenau übersehen hat. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand am Auto des Verursachers ein Schaden 3000 Euro. An dem anderen Pkw nahmen die Beamten einen Schaden von 4000 Euro an.

Pkw stößt mit E-Roller zusammen

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermitteln in einem Unfallsachverhalt, der sich am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr in der Poststraße in Hessisch Lichtenau zugetragen hat. Demnach wollte eine 20-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau von einer Grundstückseinfahrt auf die Poststraße in Richtung Mühlweg einbiegen, als die Frau einen bevorrechtigten 28-Jährigen auf einem E-Roller übersah und mit diesem zusammenstieß. Der ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammende Rollerfahrer stürzte beim dem Unfallgeschehen zu Boden, stand aber gleich darauf offenbar unverletzt wieder auf und entfernte sich nach einem kurzen Gespräch, ohne weitere Personalien zu nennen. Die Frau, an deren Pkw bei dem Vorfall Schäden an der Fahrzeugfront entstanden, zeigte den Vorfall im Anschluss bei der Polizei in Hessisch Lichtenau an. Die Beamten ermitteln nun gegen die Autofahrerin als vermeintliche Unfallverursacherin und gegen den mittlerweile identifizierten Rollerfahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 in Verbindung zu setzen.

