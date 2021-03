POL-ESW: Pressebericht 01.03.2021

Polizei Eschwege

Einbruch in Gartenhaus; Unbekannte klauen mehrere Gegenstände; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Einbruchs in ein Gartenhaus und des Diebstahls von mehreren Gegenständen aufgenommen, nachdem der Geschädigte am Sonntagnachmittag die Vorfälle zur Anzeige brachte. Bereits zwischen Freitagmittag 12.00 Uhr und Samstagmittag 12.00 Uhr sollen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in Meißner-Alberode in der Straße Am Berge verschafft haben. Aus der Hütte ließen die Täter mehrere Sachen im gesamt Wert von ca. 2000 Euro mitgehen, darunter ein E-Bike und diverse Handwerksgeräte, u.a. eine Tischbohrmaschine, eine Kreissäge, eine Metallbandsäge und einen Multischleifer. Der entstandene Sachschaden durch den Einbruch wird auf 50 Euro beziffert. Außerdem nahmen die Täter noch eine auf dem Gartengrundstück abgestellte Sackkarre im Wert von 100 Euro mit. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am Sonntagabend erfasste ein 50-jähriger Autofahrer aus Kassel ein Kleintier, als er auf der B 400 zwischen Breitau und Ulfen unterwegs war. Das Tier, bei dem es sich um einen Dachs oder Waschbär gehandelt haben soll, war nach der Kollision nicht mehr auffindbar. Am Auto entstand ein Schaden von 3500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um kurz vor 06.00 Uhr am Montagmorgen kollidierte ein 50-jährigen Autofahrer aus Melsungen mit einem Wildschwein, als er auf der Landesstraße L 3147 von Melsungen in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision im Wald. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Witzenhausen in der Parkanlage im Parkweg das dortige Kriegerdenkmal von allen Seiten verschiedenfarbig mit politischen Parolen beschmiert. Aufgebracht wurden u.a. die Begriffe "X" und "Nie wieder" und darüber hinaus die Worte "Kapitalismus & Krieg gehen Hand in Hand", "Nie wieder Krieg", "Nationalismus raus aus den Köpfen", "Weg mit dem Denkmal", "Deutschland 3. größter Waffen Exporteur". Der Schaden durch die aufgebrachte Farbe wird mit 750 Euro angegeben. Hinweise zu dem Fall, der am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr festgestellt wurde, nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Ein weißer Opel Adam ist von unbekannten Tätern auf einem Parkplatz in der Stubenstraße von Witzenhausen beschädigt worden. Die unbekannten Täter haben offenbar mittels eines stumpfen Gegenstands Beschädigungen am hinteren, rechten Kotflügel, der Beifahrertür, am Autodach und der Motorhaube verursacht. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 2000 Euro. Der mutmaßliche Tatzeitraum erstreckt sich vom 16.02.2021 bis zum 26.02.2021. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Wildunfall

Heute Morgen um kurz nach 06.00 Uhr hat eine 44-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein auf der B 27 zwischen Witzenhausen und Göttingen ihr Kennzeichen verloren. In Höhe Parkplatz "Gelber Grund" nahe Neu-Eichenberg hatten mehrere Tiere die Fahrbahn überquert, von denen eines mit dem Auto der Frau kollidierte und dabei auch verendete. Am Auto der Frau entstand ein Frontschaden, der noch nicht beziffert ist. Das verlorene Kennzeichen konnte später wieder aufgefunden und an die Frau ausgehändigt werden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

