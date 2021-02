Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 83-Jährige wird Opfer von dreisten Trickdieben

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag fiel eine 83-jährige Frau im Stadtteil Neuenheim auf die dreiste Masche von unbekannten Trickdieben herein. Gegen 14.30 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Tür der Seniorin und gab vor, bei einem Nachbarn Medikamente abgeben zu wollen. Unter dem Vorwand, einen Zettel zu benötigen, um eine Nachricht zu hinterlassen, verschaffte sie sich Zutritt zur Wohnung der 83-Jährigen und verwickelte diese in der Küche in ein Gespräch. In der Zwischenzeit betrat eine weitere Person durch die offenstehende Wohnungstür die Räume und entwendete im Schlafzimmer den Schmuck des hilfsbereiten und arglosen Opfers. Nachdem der oder die Komplizin die Wohnung wieder verlassen hatte, beendete auch die unbekannte Frau das Gespräch und verließ ebenfalls die Wohnung.

Erst zwei Tage später bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres Schmucks und verständigte die Polizei.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei auf nachfolgende Tipps hin:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung? - Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür geschlossen. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

