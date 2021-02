Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Straße "Emmertsgrundpassage". Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr auf Höhe der Hausnummer 3 rückwärts aus einer der Parkbuchten, welche sich am Fahrbahnrand befinden und beschädigte hierbei die Fahrerseite eines geparkten Audi. Hierbei enstand ein Sachschaden von bis zu 10.000EUR.

Die Unfallverursacherin fuhr einen dunkelblauen oder schwarzen Skoda Kombi mit HD-Kennzeichen, hat dunkle Haare und ist ca. zwischen 40-50 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell