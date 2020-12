Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201206 - 1249 Frankfurt-Niederursel: Brand im mehrstöckigen Gebäude

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Sonntag kam es in einem mehrstöckigen Gebäude in Niederursel zu einem Wohnungsbrand. Dabei atmeten mehrere Hausbewohner Rauchgase ein.

Über den Notruf hatte ein Bewohner des im Praunheimer Weg gelegenen Wohnhauses einen Brand in einer Wohnung gemeldet. Die im Vollbrand befindliche Wohnung konnte schließlich im 5. Obergeschoss lokalisiert und der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Mehrere evakuierte Hausbewohner mussten anschließend wegen eingeatmeter Rauchgase vor dem Gebäude ambulant behandelt werden. Zwei Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Bei dem Brand verrußte der komplette Flur des betroffenen Obergeschosses. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Wohnung zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

