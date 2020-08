Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unsicherer Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots)

Wegen seiner unsicheren Fahrweise hat ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Friedenstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten stoppten den Radler kurz vor 23 Uhr und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei legte der Mann drogentypisches Verhalten an den Tag. Darauf angesprochen, gab der 39-Jährige zu, kürzlich Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Der Mann wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrrad musste er stehen lassen; die Schlüssel des Fahrradschlosses wurden vorsorglich sichergestellt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell