Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201206 - 1248 Frankfurt-Ginnheim: Wohnungsbrand

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Samstagnachmittag ereignete sich im Stadtteil Ginnheim ein Wohnungsbrand, bei dem eine 65 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Als das Feuer um kurz nach 12 Uhr in einer Wohnung eines Am Großen Berge gelegenen Mehrfamilienhaus ausbrach, hatte die 65-jährige Wohnungsinhaberin diese bereits verlassen. Bei ihrer späteren Rückkehr stellte sie fest, dass sich in ihrer Küche ein Feuer ausgebreitet hatte. Während erster Löschversuche verletzte sich die Frau durch das Einatmen von Rauchgasen leicht und wurde später von Rettungskräften behandelt. Letztlich gelang es der alarmierten Feuerwehr den Brand vollständig zu löschen und somit ein Übergreifen auf weitere Bereiche des Hauses zu verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Brandermittler der Frankfurter Kriminalpolizei haben zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell