POL-F: 201206 - 1247 Frankfurt-Bockenheim: An Ampel verunfallt - Zeugen gesucht

(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (05.12.2020), gegen 01:15 Uhr, ereignete sich auf der Zeppelinallee ein Verkehrsunfall, bei dem ein mit zwei Personen besetzter Pkw auf einen Ampelmast prallte. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein mit zwei Frauen besetzter Audi A3, welcher zur genannten Zeit auf der Zeppelinstraße stadtauswärts unterwegs war, unmittelbar vor dem Übergang zur Miquelallee nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete abrupt, als das Auto in dem Kurvenbereich gegen einen dortigen Ampelmast prallte. An dem Fahrzeug und an dem Mast entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr musste den Mast absägen. Die zwei Frauen im Alter von 27 und 39 Jahren blieben bei dem Unfall unverletzt. Bei beiden konnte jedoch Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihnen Werte von über 2 bzw. 1,4 Promille. Wer zum Unfallzeitpunkt das Fahrzeug führte, konnte bislang aber nicht geklärt werden. Die Führerscheine der zwei Frauen wurden sichergestellt sowie Blutentnahmen durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen und der Fahrerin des verunfallten Pkw machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem 13. Revier unter der Rufnummer 069 / 75511300 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

