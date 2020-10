POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mudau / Elztal: Erneut Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Zu erneuten Fällen gelöster Radmuttern kam zwischen Samstag und Donnerstag in Mudau und in Elztal. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, löste der bislang Unbekannte an zwei Fahrzeugen in der Hebelstraße jeweils an einem Hinterrad jegliche Radmuttern. Der Besitzer eines BMW bemerkte während der Fahrt ein auffälliges Knacken, woraufhin er bei einer Überprüfung die gelösten Radmuttern feststellte. Am Hyundai seiner Frau bemerkte er ebenfalls gelöste Radschrauben an einem Hinterrad. In Elztal lockerte ebenfalls ein Unbekannter Radmuttern am VW einer 26-Jährigen. Da es in letzter Zeit im Kreis Buchen sowie in Elztal vermehrt zu ähnlichen Vorfällen kam, rät die Polizei dringend, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Osterburken: Tankdeckel aufgebrochen und Diesel gestohlen

Diesel im Wert von circa 50 Euro entwendete ein Unbekannter aus einem geparkten Auto auf dem Friedhofsparkplatz in Osterburken am Montag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Der 73-jährige Besitzer eines Skodas stellte diesen auf dem Parkplatz des Friedhofs in Osterburken am Montag ab und stellte bei der Rückkehr an sein Auto fest, dass der Tank aufgebrochen war. In seiner Abwesenheit machte sich ein bislang Unbekannter am Fahrzeug zu schaffen und pumpte Diesel im Wert von circa 50 Euro aus dem Tank des Autos. Anschließend entwendete er zudem den Tankdeckel des Skoda. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Binau: Zeugen nach gefährlichem Überholvorgang gesucht

Mehrere gefährliche Überholmanöver vollzog der Fahrer eines Mercedes am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 37 bei Binau. Der Mercedes fuhr auf der Bundesstraße 37 von Heidelberg kommend in Richtung Mosbach und überholte auf Höhe Binau-Siedlung zunächst einen Skoda trotz Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Mercedes und der Skoda-Fahrer mussten stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der Mercedes setzte seine riskante Fahrweise zwischen Binau und Mosbach-Diedesheim fort und überholte dort trotz Gegenverkehr und fehlender Sicht vier weitere Fahrzeuge. Zeugen des Vorfalls und weitere gefährdete Autofahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Fahrenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

2.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang Unbekannter am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 19 Uhr in der Bahnhofstraße in Fahrenbach. Die Besitzerin eines Ford hatte diesen auf einem dortigen Parkplatz abgestellt und bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass die Beifahrertüre durch einen Unfall beschädigt wurde. Der 54-Jährigen entstand hierbei ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, auf welchem sie sitzen bleibt, sollte die Polizei nicht ermitteln können, wer den Schaden verursacht hat. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Aglasterhausen: Zeugen nach gefährlichen Überholvorgängen gesucht

Mehrere riskante Überholvorgänge vollzog eine Gruppe Motorradfahrer am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr auf der B 292 zwischen Aglasterhausen und dem Mosbacher Kreuz. Die drei bislang unbekannten Motorradfahrer waren von Reichartshausen kommend in Fahrtrichtung Mosbach unterwegs und überholten mehrfach trotz Überholverbot und Gegenverkehr vor sich fahrende Autos. Dadurch wurden mehrere entgegenkommende Autos gefährdet und mussten teilweise stark abbremsen. Zeugen der Vorfälle und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

