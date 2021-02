Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: 81-jähriger Vermisster aufgefunden - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Waldhof (ots)

Der seit Freitagmorgen, 19.02.2021 aus Mannheim-Waldhof vermisste 81-Jährige wurde am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr in einem Hauseingang im Speckweg wohlbehalten angetroffen. Nach medizinischer Versorgung wurde er wieder in die Obhut des Seniorenzentrums gegeben.

Die Suchmaßnahmen nach ihm wurden eingestellt.

