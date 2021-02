Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wertstoffbehälter in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, wurde bereits am vergangenen Donnerstag (11.02.2021) gegen 16 Uhr in der Kolberger Straße ein grüner 120-l-Wertstoffbehälter durch Unbekannte in Brand gesetzt. Durch das rechtzeitige Einschreiten eines Nachbarn konnte der Brand gelöscht werden, bevor das Feuer auf drei daneben zur Müllentsorgung bereitgestellten Behälter übergreifen konnte. Dabei wurde bekannt, dass bereits am 30.12.2020 gegen 14 Uhr, in unmittelbarer Nähe ebenfalls ein Wertstoffbehälter durch einen Brand völlig zerstört worden war. Auch damals war es einem Nachbarn gelungen ein Übergreifen zu verhindern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/71207 beim Polizeiposten Hemsbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell