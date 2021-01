Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparktes Auto über Nacht beschädigt

Stemwede - Levern (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Wellengrund wurde den Beamten der Polizeiwache Espelkamp angezeigt. Hiernach hatte die Besitzerin eines Toyota Yaris ihr Fahrzeug am vergangenen Donnerstag (07.01.2021) gegen 18 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 27 ordnungsgemäß abgestellt. Als sie ihren schwarzen Kleinwagen am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass der Wagen an der Fahrerseite Beschädigungen aufwies.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell