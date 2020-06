POL-DU: Untermeiderich: Kinder brennen Wiese an

Polizei Duisburg

Ein etwa 25-30 Quadratmeter großes Stück Wiese an einem Schotterweg, der von der Sonderburger Straße zu einer Kleingartenlage führt, haben vier bislang unbekannte Kinder am Donnerstagabend (25. Juni, 20 Uhr) angezündet. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie eines der Kinder mit einem Feuerzeug hantierte. Sie riefen die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eines der Kinder, die alle zwischen sieben und acht Jahre alt und etwa 1,40 Meter groß sein sollen, trug eine helles Shirt und eine grüne Hose. Hinweise bitte an die Kripo unter 0203 2800.

