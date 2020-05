Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mit knapp 3,5 Promille Unfall verursacht und Widerstand geleistet

Lingen (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Gelsenkirchen hat am späten Freitagabend an der Rheiner Straße einen Unfall verursacht. Später leistete er den Beamten erheblichen Widerstand. Der augenscheinlich schwer alkoholisierte Mann hatte gegen 23.15 Uhr mit seinem Kia einen Kreisverkehr übersehen. Das Auto wurde bei dem daraus resultierenden Zusammenstoß beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Weil der Fahrer sich trotzdem mit seinem Fahrzeug vom Unfallort entfernen wollte, wurde er von beherzt eingreifenden Zeugen daran gehindert. Zwei Streifenbesatzungen der Polizei waren wenig später vor Ort. Ein zunächst freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,46 Promille. Auf dem Weg zur Dienststelle und später auf der Wache, leistete der 52-jährige erheblichen Widerstand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle. Die Beamten blieben unverletzt.

