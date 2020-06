Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: Trio mit Diebesgut gestellt

Duisburg (ots)

Ein Trio ist am Donnerstagnachmittag (25. Juni, 15:30 Uhr) an der Friedrich-Bunte-Straße in eine Garage eingestiegen. Die Diebe nahmen eine Bohrmaschine und ein Fahrrad mit. Als aufmerksame Zeugen die Täter ansprachen, flüchteten sie. Polizisten konnten die drei Männer (17 und 18 Jahre alt) wenig später ausmachen. Bei ihrer Durchsuchung staunten die Beamten nicht schlecht: Neben dem gestohlenen Fahrrad hatten sie zwei weitere hochwertige Räder, einen Teleskopschlagstock und zwei Druckverschlusstütchen mit Marihuana bei sich. Die Beamten stellten alles sicher und schrieben eine Anzeige unter anderem wegen Diebstahls mit Waffe.

