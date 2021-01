Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin angefahren: Autofahrer kümmert sich nicht um verletzte Seniorin

Espelkamp (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der am vergangenen Samstag, 9. Januar, auf der Isenstedter Straße eine 76-jährige Radfahrerin angefahren hat. Der Gesuchte soll sich nicht um die am Boden liegende und verletzte Frau gekümmert haben. Stattdessen soll der Mann nach einem kurzen Gespräch mit der Seniorin davon gefahren sein.

Die 76-Jährige bog ihr Rad notdürftig zurecht und humpelte nach Hause. Nachbarn brachten sie umgehend ins Krankenhaus. Dort konnten die zwischenzeitlich verständigten Polizisten die Rentnerin befragen. Die gab an, gegen 11.30 Uhr auf dem östlichen Geh-/Radweg der Isenstedter Straße in nördlicher Richtung gefahren zu sein. Als sie sich zwischen den Einmündungen Stargarder Straße und Stettiner Straße befunden habe, sei ein offenbar von der Fahrbahn nach rechts abbiegendes Auto plötzlich gegen sie gestoßen. Der Fahrer, er sprach im gebrochenen Deutsch, wollte nicht auf die Polizei warten. Eine später von den Beamten ermittelte Anwohnerin gab an, dass es sich bei dem Pkw vermutlich um einen brauen BMW handelte. Die Polizei bittet um Hinweise zum Flüchtigen unter Telefon (05741) 2770.

