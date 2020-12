Polizei Aachen

POL-AC: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

AachenAachen (ots)

Am vergangenen Samstagabend kam es gegen 21.00 Uhr in der Professor-Pirlet-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Zeugenaussagen zufolge sollen dabei auch ein Messer und Eisenstangen zum Einsatz gekommen sein. Mindestens vier Personen wurden verletzt. Die Polizei konnte ein Messer bei einem Beteiligten sicherstellen. Die genauen Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell