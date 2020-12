Polizei Aachen

POL-AC: Geschädigter flüchtet nach Verkehrsunfall

HerzogenrathHerzogenrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (10.12.2020) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bardenberger Straße. Ein Motorradfahrer fuhr gegen ein vor ihm an der roten Ampel wartendes Auto und stürzte. Bei Grünlicht fuhr der Pkw los und hielt an der nächsten Bushaltestelle an. Nach Zeugenangaben habe der Fahrer zunächst sein Fahrzeug begutachtet und sei anschließend zur Unfallstelle zurück gegangen. Ihnen gegenüber habe der 19-jährige Fahrer geäußert, dass er weiterfahren würde, da er keinen Schaden an seinem Pkw feststellen konnte. Der Aufforderung, bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle zu warten, kam er nicht nach. Ein Rettungswagen verbrachte den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten ermittelten die Anschrift des Pkw Fahrers, stellten seine Personalien fest, begutachteten die frischen Unfallschäden am Fahrzeug und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein.

Hinweis: Bleiben sie bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle und warten sie die Unfallaufnahme ab. Auch ein vermeintlich Geschädigter eines Verkehrsunfalls kann sich unerlaubt von einer Unfallstelle entfernen. (fp)

