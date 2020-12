Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Hinweis auf Drogendealer

Eine Anwohnerin am Aachener Markt hatte gestern offenbar den "richtigen Riecher", als sie um kurz vor 14 Uhr die Polizei verständigte. Bereits vor geraumer Zeit war ihr ein Mann aufgefallen, der am Katschhof offenbar in regelmäßigen Abständen mit Drogen handelt; so auch gestern Nachmittag. Dank der guten Beschreibung war der Mann schnell ausfindig gemacht. Bei der Durchsuchung des 62-Jährigen fanden die Beamten über 300 sog. Bubbles mit Heroin und Kokain sowie eine hohe Bargeldsumme. Das Geld und die Drogen wurden sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Bereits in der Vergangenheit war er wegen Drogendelikten aufgefallen.

