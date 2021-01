Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Kollision

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Zwei Leichtverletzte und zwei komplett demolierte Autos sowie mindestens 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Rehme.

Gegen 8.45 Uhr befuhr eine Bad Oeynhausenerin mit ihrem Mercedes die Königstraße. In Höhe der Vlothoer Straße hielt sie zunächst an. Anschließend setzte die 28-Jähriger ihre Fahrt nach links abbiegend fort. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf. Dessen Fahrer, 34-jähriger Bielefelder, befuhr die Vlothoer Straße aus Richtung Rehme kommend. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Bergung musste die Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Zudem musste die Berufsfeuerwehr Bad Oeynhausen alarmiert werden, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell