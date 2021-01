Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer hatte Vorrang?

EspelkampEspelkamp (ots)

Innerhalb einer Fahrbahnverengung im Kastanienweg stießen am frühen Samstagabend zwei Autos zusammen. Beide Fahrer gaben an, jeweils vor dem anderen in die Engstelle eingefahren zu sein. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 18.20 Uhr ein 20-jähriger Espelkamper mit seinem Citroen den Kastanienweg in Richtung Ratzenburger Straße. Zeitgleich lenkte ein Audi-Fahrer (47) seinen Wagen in Richtung Espenweg. Innerhalb der Fahrbahnverengung in Höhe Hausnummer 18 stießen die Autos mit der jeweiligen vorderen linken Fahrzeugseite zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke zu wenden.

