Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mülltonnen umgefahren: Polizei sucht Zeugen

EspelkampEspelkamp (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der vergangenen Woche am späten Donnerstagabend, 7. Januar, auf der General-Bishop-Straße zwei am Straßenrand stehende Mülltonnen umgefahren. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein Anwohner hatte gegen 21.25 Uhr einen lauten Knall gehört und war zur Straße geeilt. Dort bemerkte er die beschädigten Abfallbehälter und informierte die Polizei. Deren Feststellungen zufolge war der Unbekannte offenbar in Richtung der Fabbenstedter Straße gefahren. Hinter der Einmündung mit der Rotdornstraße passierte er eine Mittelinsel und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinweise auf den Gesuchten werden von den Beamten des Verkehrskommissariats erbeten unter Telefon (05741) 2770.

