Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in ehemaligen Königshof ein

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Zum Einbruch in das ehemalige "Hotel Königshof" ist es in den vergangenen Tag gekommen.

Ersten Angaben zufolge drangen die Täter im Zeitraum Sonntag, 3. Januar, 13 Uhr bis Donnerstag, 7. Januar, 12.50 Uhr gewaltsam in die am Kurpark gelegenen Räumlichkeiten ein und entwendeten daraus zwei Gastrokühlschränke. Diese waren von einem sich im Gebäudekomplex befindlichen Restaurant in einem Raum des seit einiger Zeit nicht betriebenen Hotels gelagert worden.

Die Ermittler vermuten, dass die Kriminellen die beiden Kühlschränke mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

