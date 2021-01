Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann (37) will sich Polizeikontrolle über Blumenbeet entziehen

LübbeckeLübbecke (ots)

Bei einer Polizeikontrolle hat ein Autofahrer versucht, sich über ein Blumenbeet seiner Überprüfung zu unterziehen. Aus einem für ihn guten Grund, wie sich herausstellte.

Als die Beamten am Dienstag um kurz vor 20 Uhr bei einer Streifenfahrt im Wiehenweg entschieden, den polizeibekannten Lübbecker in einem Mercedes zu stoppen, schalteten sie Anhaltezeichen und Blaulicht hinzu. Daraufhin hielt der 37-Jährige das Auto in der Gerhardstraße an. Kurz danach stieg er aus und schien sich umgehend über ein angelegtes Beet entfernen zu wollen. Erst nachdem er die nacheilenden Beamten bemerkte, reagierte er auf die Ansprache und stellte sich der Kontrolle.

Er habe vor Fahrtantritt verschiedene Betäubungsmittel konsumiert, gab er den Beamten gegenüber zu Protokoll. Zudem steht er unter Verdacht, über keine gültige Fahrerlaubnis zu verfügen. Deswegen brachte man ihn auf die Wache Lübbecke, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen die Fahrzeughalterin, die dem Lübbecker das Auto überlassen hatte, leitete man ebenfalls ein Ermittlungsverfahren ein.

