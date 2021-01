Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Roller-Fahrer prallt gegen Auto

HüllhorstHüllhorst (ots)

Bei einem Abbiegemanöver ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen.

Als ein Audi-Fahrer (49) aus Hüllhorst gegen 13.30 Uhr die Straße "Lohbrede" befuhr, um in die Löhner Straße einzubiegen, tastete er sich eigenen Angaben zufolge wegen der durch eine Hecke eingeschränkten Sicht vorsichtig in den Einmündungsbereich vor. Zeitgleich befand sich ein 40 Jahre alter Hüllhorster mit einem E-Roller in Fahrtrichtung Hauptstraße auf dem Gehweg der Löhner Straße, sodass es an der genannten Einmündung zum Zusammenstoß beider kam. Dabei verletzte sich der 40-Jährige. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell