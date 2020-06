Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrer lässt PKW bei Unfallflucht zurück

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt -

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 30.05.2020, an der Eckendorfer Straße/ Ziegelstraße, flüchtete ein PKW-Fahrer und ließ den beschädigten Wagen zurück. Ein Bielefelder gab sich später den Polizisten als Fahrer zu erkennen. Zeugen hatten neben dem beschädigten Ford jedoch einen weiteren Wagen sowie zwei junge Männer bemerkt.

Ein PKW-Fahrer fuhr auf der Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts und kam im Bereich der Kreuzung Eckendorfer Straße/ Ziegelstraße mit dem Ford Focus nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Wagen gegen den Ampelmast gestoßen war, stieg der Fahrer aus und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Als ein 31-jähriger Bielefelder gegen 04:25 Uhr mit seinem Wagen die Ziegelstraße in Richtung Herforderstraße fuhr, fiel ihm im Kreuzungsbereich der herrenlose beschädigte Ford auf. Er rief die Polizei und sicherte die Unfallstelle ab.

Während die Polizisten den Unfall aufnahmen, traf ein 53-jähriger Bielefelder an der Unfallstelle ein und gab sich als Fahrer des Wagens zu erkennen. Er gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein und den Unfall verursacht zu haben. Die Polizisten stellten daraufhin seinen Führerschein sicher.

Anderen Zeugen war an der Unfallstelle neben dem kennzeichenlosen Ford Focus ein 3er BMW aufgefallen. Als die Zeugen den jungen Männern an den Fahrzeugen ihre Hilfe anboten, lehnten diese ab. Welche Rolle die jungen Männer bei dem Unfallgeschehen spielen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

