Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß beim Abbiegen

HüllhorstHüllhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend an der Ecke Löhner Straße/Lusmühlenstraße in Hüllhorst gekommen. Dabei wurde eine 27-jährige Frau als Beifahrerin in einem Suzuki leicht verletzt. Gleich drei Fahrzeuge waren in die Karambolage verwickelt.

Eine 79-jährige Hüllhorsterin war gegen 17.50 Uhr mit ihrem VW auf der Löhner Straße unterwegs und beabsichtigte laut Polizei nach links in die Lusmühlenstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Suzuki, hinter dessen Steuer ein 65 Jahre alter Hüllhorster saß. Der versuchte noch vergeblich durch ein Bremsmanöver die Kollision zu verhindern. Durch den Aufprall wurde der VW der 79-Jährigen herumgeschleudert und stieß gegen den VW Bulli eines 67-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug an der Einmündung der Lusmühlenstraße wartete.

