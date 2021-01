Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleinwagen verwüstet Vorgarten: Fahrer alkoholisiert und durch Handy abgelenkt (FOTO)

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Ein Bild der Verwüstung bot sich nach einem Unfall den Anwohnern der Bergkirchener Straße in Wulferdingsen am Mittwochabend. Ein 37-jähriger Autofahrer war laut Polizei gegen 20.40 Uhr mit seinem Toyota in südliche Richtung unterwegs, als der Wagen in Höhe des Bald-Werkes nach links von der Straße abkam.

Der Pkw prallte zunächst gegen eine Laterne, überschlug sich und riss auf dem angrenzenden Grundstück Sträucher und kleine Bäume um. Zudem wurde noch ein in der Einfahrt geparkter VW beschädigt, ehe der Kleinwagen auf dem Dach liegend schließlich zum Stehen kam. Offenbar war der Pkw zuvor noch gegen einen größeren Findling geprallt, da der Toyota im Frontbereich massiv beschädigt wurde. Weiterhin lagen die umgeknickten Bäume quer über die Einfahrt verteilt.

Der allein im Fahrzeug sitzende 37-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Auf Nachfrage der Beamten zur Unfallursache gab der 37-Jährige an, er sei durch einen Blick auf sein Handy abgelenkt gewesen.

