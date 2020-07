Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Trunkenheit im Verkehr (12.07.2020)

Spaichingen (ots)

Deutlich betrunken war in der Nacht zum Sonntag der 56-jährige Lenker eines Dacia Duster, der gegen Mitternacht im Bereich des Marktplatzes eine Begleiterin nach Hause fuhr und ihr dort seine Einparkkünste demonstrierte.

Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen, die darauf aufmerksam gemacht wurden, trafen den 56-Jährigen in einer nahegelegenen Gaststätte an. Nach dem Ergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtestes war davon auszugehen, dass der Tatverdächtige mit mehr als zwei Promille Blutalkohol am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Führerschein des 56-Jährigen wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell