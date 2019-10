Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Schwerpunkteinsatz gegen Einbruchskriminalität.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Mittwoch führte die Polizei Lippe, unterstützt von Kräften der Bielefelder Einsatzhundertschaft, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Einbruchskriminalität mit mehreren Kontrollstellen im Kreisgebiet durch. Die Beamten kontrollierten in 96 Fahrzeugen 127 Personen auf den Ein- und Ausfallstraßen Lippes. Sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden geschrieben und vier Verwarngelder verhängt. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zivilen Kräften der Polizei Lippe gingen während des Einsatzes noch zwei Ladendiebe ins Netz. Ein 47-jähriger Rumäne und ein 18-jähriger Pole hatten in einer Lagenser Drogerie Parfum im Wert von rund 1000 Euro mitgehen lassen. Zeugen hatten beobachtet, wohin die Männer flohen, so dass die Polizeikräfte sie vorläufig festnehmen konnten. Die Ladendiebe wurden heute dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis Lippe ist rückläufig. Für das Jahr 2018 konnte ein Rückgang von 27 Prozent auf 341 gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Durch Schwerpunkteinsätze verstärkt die Polizei Lippe den Kontrolldruck auf der Straße zum Start der dunklen Jahreszeit. Potentielle - insbesondere reisende - Täter werden so verunsichert.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell