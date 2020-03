Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitigkeiten zwischen mehreren Beteiligten in der Kaiser-Wilhelm-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2020, gegen 17:00 Uhr, wurden gemeldet, dass es vor einem Friseursalon in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich bereits ein Teil der Beteiligten entfernt und die Lage hatte sich beruhigt. Die noch Anwesenden waren alle unverletzt. Sie gaben an, dass ein versuchter Diebstahl des vor dem Salon befindlichen Zigarettenständers Auslöser des Streits gewesen sei.

