POL-MI: Neue Betrugsmasche im Kreisgebiet angekommen

Nachdem am gestrigen Tag bereits das LKA Nordrhein-Westfalen über eine neue Betrugsmasche gewarnt hat, ist diese nun auch erstmals im Mühlenkreis in Erscheinung getreten. Kern der Betrugsmasche sind Anrufe von Unbekannten, die den Bürgerinnen und Bürgern angebliche Corona-Impfstoffe zum Kauf anbieten.

Bei dem der Polizei bekanntgewordenen Fall in Espelkamp, wurde eine Frau (73) am Mittwochvormittag von einem männlichen angeblichen Apotheker gefragt, ob ihr ein Gutschein für eine Corona-Impfdosis vorläge. Bei deren Verneinung zeigte sich der Anrufer penetrant und bot der Espelkamperin einen angeblichen Impfstoff für 79 Euro an. Die Frau ließ sich nicht täuschen und rief die Polizei.

In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, dass es keine entsprechenden Impfmittel gibt, die auf dem freien Markt erwerbbar sind. Sollten Betroffene ähnliche Anrufe erhalten, empfiehlt die Polizei umgehend das Telefonat per Auflegen zu beenden. Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnräume und rufen Sie im Notfall immer den Polizeinotruf 110 an, so die Bitte der Ermittler.

