POL-AC: Spielhalle trotz Verbot betrieben

AachenAachen (ots)

Aufmerksamen Mitarbeitern des Ordnungsamtes fiel ein reger Besucherbetrieb an einer Spielhalle in der Hein-Janssen-Straße auf. Die Crux an dieser Beobachtung war jedoch, dass eigentlich alle Spielhallen, aufgrund einer Anordnung in der Corona-Schutzverordnung, geschlossen sein sollten. Überaus konspirativ benahmen sich die potentiellen Glücksspieler, bevor ihnen, auf ein vorher vereinbartes Zeichen, der Zutritt zur Spielhalle ermöglicht wurde. Dies erschien den Ordnungshütern verdächtig. Aus diesem Grunde führten am heutigen Montagabend das Ordnungsamt und Beamte der Aachener Einsatzhundertschaft eine gemeinsame Kontrollaktion durch. Die Beamten verschafften sich Zutritt zu den abgeschlossenen Geschäftsräumen. Tatsächlich trafen sie dort zwei Personen an, von denen sich einer als Aufsichtsperson entpuppte. Überdies stellte man fest, dass alle Spielgeräte in Betrieb waren. Für den Betreiber dürfte es ein teures Glücksspiel gewesen sein - die Stadt Aachen hat Verfahren gegen ihn und die Anwesenden eingeleitet. (And.)

