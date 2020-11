Polizei Aachen

POL-AC: Bewaffneter Mann sorgt für Polizeieinsätze - 29- Jähriger mit Softair-Pistole unterwegs

Aachen/ StolbergAachen/ Stolberg (ots)

Gestern Abend (22.11.2020) gegen 20.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe besorgter Bürger ein; eine unbekannte, männliche Person führte offensichtlich eine Pistole mit sich. Aufgefallen war er zunächst, die Waffe im Hosenbund tragend, am Bushof in einem Bus sitzend. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte er den Bus jedoch verlassen und war in Richtung Hansemannplatz davon gegangen. Einige Minuten später auf der Jülicher Straße konnten Zeugen ihn erneut beobachten. Hier richtete er die Waffe auf den Boden und machte augenscheinlich eine "Durchlade"- Bewegung. Danach verließ er die Örtlichkeit wieder, eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Nach jetzigem Erkenntnisstand, kam es nicht zu direkten Bedrohungen oder Gefährdungen Unbeteiligter. Kurz nach Mitternacht konnten die Beamten in Stolberg, im Bereich der Konrad- Adenauer- Straße/ Aachener Straße, den bewaffneten 29- jährigen Stolberger schließlich antreffen. Bei seiner mitgeführten Waffe handelte es sich um eine, einer echten Waffe nachempfundenen, Softair- Pistole. Diese wurde sichergestellt und der 29- Jährige nach Klärung des Sachverhaltes wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

