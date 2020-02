Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt- Brand eines Heizungsraums

Rheurdt (ots)

Am Montag (24. Februar 2020) gegen 16. 40 Uhr erriet aus ungeklärter Ursache eine Holzvergaserheizung in Brand. Der Heizungsraum befand sich hinter einer Garage, die zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Kengen gehört. Das Feuer beschädigte den Heizungsraum vollständig. Das angrenzende Haus blieb vom Feuer verschont. Personen wurden nicht verletzt. (as)

