Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Calberlah

Calberlah (ots)

Calberlah, Hauptstraße 50 13.04.2019

Die Polizei in Meine sucht den flüchtigen Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Samstag, 13. April, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in Calberlah auf der Hauptstraße in Höhe des Schuhhauses Salge ereignet hat.

Beschädigt wurde ein grauer VW, weißer bzw. heller Fremdlack des verursachenden Fahrzeugs konnte gesichert werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

