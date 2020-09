Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Wohnhaus durch vermeintlichen Geschirrkäufer in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Dienstag, 22. September 2020, Bargeld aus dem Wohnhaus eines 84-Jährigen, nachdem er sich als vermeintlicher Geschirrkäufer ausgab.

Er betrat gegen 16:30 Uhr das Haus des 84-Jährigen in der Wildeshauser Straße unter dem Vorwand, sein Geschirr begutachten zu wollen. Er schaute in sämtliche Schränke und kündigte an, am nächsten Tag vorbei zu kommen, um die Gegenstände abzuholen. Gegen 17:00 Uhr verließ der Täter das Haus wieder.

Bei der Nachschau in seinem Portemonnaie am nächsten Tag, stellte der 84-Jährige fest, dass eine dreistellige Summe fehlte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Circa 1,80m groß - Kräftige Statur - Blondes Haar - Bekleidet mit einer grauen Arbeitshose und einer grauen Arbeitsjacke

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

