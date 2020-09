Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stadt und Polizei stellen erneut zahlreiche Verstöße gegen Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt fest

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst führte mit der Unterstützung der Stadtverwaltung am heutigen Vormittag, 23. September 2020, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung durch.

Auf dem Wochenmarkt wurden ganze 16 Personen angetroffen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Mit den Betroffenen wurden Gespräche geführt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwarten nun Bußgeldbescheide im dreistelligen Bereich.

Die dreistündige Kontrollaktion umfasste neben dem Wochenmarkt zwei Verbrauchermärkte in der Seestraße und im Reinersweg. Erfreulicherweise wurden in den Supermärkten keine Verstöße gegen die Tragepflicht festgestellt.

Allerdings wurde dort auf die fehlende Beschilderung hinsichtlich der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Märkten hingewiesen. Die Märkte besserten daraufhin die Beschilderung nach. Auf Grund der Vielzahl an Verstößen werden auch in Zukunft weitere Kontrollen durchgeführt.

