Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter Autofahrer beschädigt zwei geparkte Pkw und fährt davon

Rahden (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Rahdener Innenstadt die Außenspiegel zweier geparkter Pkw beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr auf der Gerichtsstraße nahe des Eiscafés am Kirchplatz. Die beiden beschädigten Autos, ein Mercedes und ein VW Golf, standen in den gegenüberliegenden Parkbuchten in Fahrtrichtung der Marktstraße. Laut Zeugenaussagen fuhr vermutlich ein VW Sharan in diese Richtung und kollidierte im Vorbeifahren mit den Außenspiegeln. Hinweise auf den Verursacher werden von der Polizei erbeten unter Telefon (05741) 2770.

