Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Rutesheim und in Böblingen; Schwerverletzter Radfahrer in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Einbrecher durchwühlt ganzes Haus

Im Zeitraum vom 07.09.2020, 10.30 Uhr bis zum 14.09.2020, 08.30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in Rutesheim sein Unwesen. In einem Wohngebiet, das sich zwischen der Pforzheimer Straße und der Robert-Bosch-Straße befindet, drang der Unbekannte gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchte dort alle Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 6050 entgegen.

Böblingen: Einbrecher steigen in Gaststätte ein

Bislang unbekannte Täter drangen am Montag zwischen 01.30 Uhr und 03.00 Uhr in eine Gaststätte im Mönchweg in Böblingen ein. Dabei wurde eine Tür aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten der Gaststätte durchsucht. Es wurden Bargeld und ein Tresor, in dem sich ebenfalls Bargeld in einer noch unbekannten Höhe befand, entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 132500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Montag ereignete sich gegen 08.15 Uhr an der Kreuzung Tübinger Straße und Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 40-jähriger Mercedes-Lenker befuhr dabei die Rudolf-Diesel-Straße und wollte nach rechts in die Tübinger Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen von links kommenden und bevorrechtigten 48-jährigen Radfahrer, der auf dem Fahrradschutzstreifen fuhr. Der Radfahrer, der zunächst gegen die Motorhaube prallte und anschließend auf die Fahrbahn stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell